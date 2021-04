Milan | Pioli pensa allo stravolgimento tattico | ecco il nuovo modulo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sabato ilaffronterà il Benevento. Stefanocambia qualcosa a livello, avvicinando Zlatan Ibrahimovic ad Ante Rebic Sabato ilsfiderà il Benevento nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Stefano, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non farà nessuna rivoluzione ma qualche piccolo cambiamento. Dal 4-2-3-1 potrebbe passare al 4-2-2-2, con Rebic accanto a Ibrahimovic e la coppia Calhanoglu–Saelemaekers alle spalle delle due punte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MILANO -ritrova finalmente Ibrahimovic dal 1' e pensa ad un turno di riposo per Tomori con il ritorno di Romagnoli al centro della difesa. Tante assenze per F. Inzaghi , orientato a riproporre il 4 - 3 -...Ilcontro il Benevento ritrova Ibrahimovic, ma nella formazione dipossono esserci altre variazioni. Oggi il mister deciderà. Ildeve voltare pagina e tornare a vincere. I KO subiti contro Sassuolo e Lazio bruciano, però la squadra deve assolutamente fare ...Stefano Pioli pronto a dare la svolta al suo Milan per rilanciarlo in vista della volata finale per la Champions League. Il Diavolo deve rimettersi immediatamente in piedi dopo le due pesanti ..