Milan, Pioli: "Contro il Benevento contano solo i tre punti. La società ci è vicina" (Di venerdì 30 aprile 2021) I passi falsi con Sassuolo e Lazio hanno rallentato la marcia del Milan che, dopo un girone d'andata da record, è via via scivolato al quinto posto mettendo a repentaglio il possibile ritorno in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) I passi falsi con Sassuolo e Lazio hanno rallentato la marcia delche, dopo un girone d'andata da record, è via via scivolato al quinto posto mettendo a repentaglio il possibile ritorno in ...

Advertising

capuanogio : Il #Milan ha deciso: avanti con #Pioli anche nel malaugurato caso di mancata qualificazione alla prossima… - Gazzetta_it : Rebic, Leao, Mandzukic: dalle attese 'tradite' alla richiesta di Pioli - Gazzetta_it : #Ibra in coppia, Maldini motivatore: così Pioli vara il #Milan per la #Champions - IamCALCIO : Mister Pippo #Inzaghi dovrà fare a meno di cinque elementi della rosa per la trasferta in casa del #Milan. #Pioli,… - GraziaMarocco : RT @MilanInter241: #Calabria e #Kjaer questa mattina non si sono allenati, per qualche linea di febbre, ma domani nel match tra #Milan e Be… -