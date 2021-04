Milan, fondamentale la presenza di Maldini. Colloqui con i singoli (Di venerdì 30 aprile 2021) Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fondamentale in questo momento il ruolo di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 aprile 2021) Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, èin questo momento il ruolo di Paolo, direttore dell'area tecnica

Ultime Notizie dalla rete : Milan fondamentale Milan, patto per la Champions - Maldini parla alla squadra Il Milan non vuole buttare via quanto di buono fatto in questa stagione. L'obiettivo resta quello ... Tornare a fare 3 punti è fondamentale per continuare a coltivare il sogno di chiudere nella top 4 ...

SuperLeague (2023) - Il supercast del film Il suo ruolo avrà un'importanza fondamentale nel film ma probabilmente non comparirà per molti ... il dirigente sudafricano ha scelto di unire il suo Milan al nuovo campionato finanziato da J. P. ...

Milan, fondamentale la presenza di Maldini. Colloqui con i singoli Pianeta Milan Udinese-Juventus, quattro diffidati per Pirlo: rischiano il Milan Come il Milan, anche la Juventus ha dei giocatori importanti che sono diffidati. Contro l'Udinese la squadra di Pirlo dovrà stare attenta.

Milan, patto per la Champions | Maldini parla alla squadra Paolo Maldini a Milanello ha motivato i giocatori del Milan a reagire, a non arrendersi e a dare tutto nel finale di stagione. Champions possibile.

