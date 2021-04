(Di venerdì 30 aprile 2021)è la sfida in programma domani, sabato 1 maggio con fischio d’inizio alle ore 20.45. Ildopo gli ultimi risultati negativi è scivolato dai piani alti della classifica e cerca la vittoria per ristabilire la situazione. Ilinvece sta lottando per la salvezza e si trova a pari punti col Cagliari. Sarà L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Serie A-Lazio, Serie A L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A La Juventus batte il, il riepilogo di Serie A...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - zazoomblog : Milan-Benevento probabili formazioni e info diretta tv - #Milan-Benevento #probabili - SkySport : Milan-Benevento, Pioli: 'Ibra decisivo, contenti del suo ritorno. Sento il club vicino' - Rodolfo22455857 : @ilciccio67 @MatthijsPogba Intanto vinciamo domenica e vediamo che farà il Milan contro il Benevento.. bisogna giudicare dopo ogni turno - Paroladeltifoso : Milan, ecco le parole di Pioli alla vigilia del match contro il Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Benevento

...dobbiamo entrare in campo azzerando la classifica, conterà solo giocare meglio dei nostri avversari. Occorre andare oltre i nostri limiti. Non mi turbano i commenti secondo i quali il...Ma dobbiamo credere nelle nostre qualità e caratteristiche": così il tecnico delStefano Pioli alla vigilia della sfida contro ila San Siro. "Servono tre cose: qualità di gioco, ...Giornata di campionato numero 34 che avrà inizio sabato con l'anticipo delle 15 tra Verona e Spezia, a seguire alle 18 in campo Crotone-Inter e in serata la sfida di San Siro tra Milan e Benevento. Do ...L'allenatore dei rossoneri alla vigilia della partita contro il Benevento: "Pensiamo solo a domani perché vogliamo vincere" ...