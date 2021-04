Milan-Benevento, Pioli: “Felici per il ritorno di Ibra, siamo concentrati. Futuro? Sento l’appoggio della proprietà” (Di venerdì 30 aprile 2021) Parola a Stefano Pioli.Dopo le due sconfitte di fila contro Sassuolo e Lazio, il Milan si prepara a tornare in campo per affrontare il Benevento, con l'obiettivo di centrare il quarto posto. Una prova importante per i rossoneri, che potranno contare su Ibrahimovic per la rincorsa Champions. Lo sa bene Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, per analizzare la gara."Abbiamo fatto metà campionato benissimo e un girone di ritorno meno bene, giusto valutare tutte le situazioni, dobbiamo essere più compatti. Stiamo subendo qualche gol di troppo e concretizziamo meno. Bisogna essere più determinanti. Per me tre cose sono importanti. Bisogna avere qualità di gioco, spirito di gruppo e mettere in campo un grande cuore. Se veniamo meno in queste tre cose diventa più ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Parola a Stefano.Dopo le due sconfitte di fila contro Sassuolo e Lazio, ilsi prepara a tornare in campo per affrontare il, con l'obiettivo di centrare il quarto posto. Una prova importante per i rossoneri, che potranno contare suhimovic per la rincorsa Champions. Lo sa bene Stefano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, per analizzare la gara."Abbiamo fatto metà campionato benissimo e un girone dimeno bene, giusto valutare tutte le situazioni, dobbiamo essere più compatti. Stiamo subendo qualche gol di troppo e concretizziamo meno. Bisogna essere più determinanti. Per me tre cose sono importanti. Bisogna avere qualità di gioco, spirito di gruppo e mettere in campo un grande cuore. Se veniamo meno in queste tre cose diventa più ...

