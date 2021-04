Milan-Benevento | Pioli | “Champions alla portata | conteranno 3 aspetti Ibrahimovic? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 aprile 2021) Parola a Stefano. Ildeve assolutamente riscattare le due sconfitte consecutive incassate contro Sassuolo e Lazio. Per farlo la formazione rossonera cerca punti nel match casalingo contro il, che in fondoclassifica si gioca ancora la permanenza in Serie A. Obiettivi stagionali diversi, unica strada per raggiungerli. Per entrambe le compagini, infatti, i punti in ballo sul terreno verde di San Siro avranno un peso specifico non indifferente. Lo sa bene Stefano, che nella conferenza stampa della vigilia all’incontro con i campani ha fatto il punto su questo fondamentale crocevia stagionale. Ecco le sue parole, incentrate specialmente sulla gara ma anche sul calo tecnico e fisico che sta colpendo la sua formazione nelle ultime uscite: “I dibattiti sono aperti ed è ...