Milan-Benevento | Inzaghi per la prima volta da avversario a San Siro”

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - IamCALCIO : Le parole di mister #Pioli, allenatore del #Milan, nella conferenza stampa che precede il match di domani sera al '… - notizie_milan : Milan-Benevento, Pioli: “Dobbiamo essere più compatti” - GoalItalia : ?? 'La società mi ha sempre supportato' ?? 'Contenti del ritorno di Ibrahimovic' ?? 'Il futuro è la partita di doma… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Pioli presenta il delicato match contro il #Benevento: altra finale per il #Milan in ottica #ChampionsLeague https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Benevento

Io sono convinto di quello che sto facendo, vado avanti per la mia strada" lo dice il tecnico delStefano Pioli alla vigilia della sfida contro ila San Siro, una delle ultime cinque ...Commenta per primo Ildovrà rialzare la testa dopo la brutta sconfitta contro la Lazio già a partire dalla prossima sfida casalinga contro il. Non sono più ammessi passi falsi, i punti in questa fase finale ...Stefano Pioli non sembra avere dubbi sulla risposta del Milan dopo due sconfitte di fila e alla vigilia della delicata sfida col Benevento. “E’ giusto che ci siano dei dibattiti, abbiamo fatto metà ...Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Benevento in programma domani sera alle 20:45.