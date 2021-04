Migranti, Europa, Russia, le sterzate di Biden alla Casa Bianca (Di venerdì 30 aprile 2021) Hallmark holiday. È così che David Axelrod, consigliere politico del presidente Obama, ha definito i primi cento giorni della presidenza e l’abitudine di riservare loro grande attenzione. Anche se adesso sembra scontato valutare questo lasso di tempo come un primo traguardo dal quale è possibile tastare la stoffa di cui è fatto un presidente, non è sempre stato così. Infatti, la data è divenuta di particolare importanza dopo l’amministrazione di Franklin Delano Roosevelt, che in soli cento giorni riuscì a rallentare il deterioramento del sistema bancario e porre le fondamenta del celeberrimo New Deal. Il discorso di insediamento di Biden era stato ricco di promesse e speranze, ma aveva anche lasciato intravedere tracce di pragmatismo celate dietro l’amministrazione democratica. A cento giorni dal discorso d’insediamento il presidente Biden ha tenuto ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Hallmark holiday. È così che David Axelrod, consigliere politico del presidente Obama, ha definito i primi cento giorni della presidenza e l’abitudine di riservare loro grande attenzione. Anche se adesso sembra scontato valutare questo lasso di tempo come un primo traguardo dal quale è possibile tastare la stoffa di cui è fatto un presidente, non è sempre stato così. Infatti, la data è divenuta di particolare importanza dopo l’amministrazione di Franklin Delano Roosevelt, che in soli cento giorni riuscì a rallentare il deterioramento del sistema bancario e porre le fondamenta del celeberrimo New Deal. Il discorso di insediamento diera stato ricco di promesse e speranze, ma aveva anche lasciato intravedere tracce di pragmatismo celate dietro l’amministrazione democratica. A cento giorni dal discorso d’insediamento il presidenteha tenuto ...

