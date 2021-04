Migliaia di pesci morti sulla riva del lago: le immagini impressionanti del mistero in Libano (Di venerdì 30 aprile 2021) Negli ultimi giorni tonnellate di pesce sono state ritrovate morte sulle rive di un lago artificiale altamente inquinato nel Libano orientale. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato la morte dei pesci del lago Qaraoun, sul fiume Litani. Secondo un rapporto preliminare un virus avrebbe ucciso solo le carpe nel lago, ma l’ipotesi è quella che la morte potrebbe anche essere stata causata dall’inquinamento dell’acqua stessa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Negli ultimi giorni tonnellate di pesce sono state ritrovate morte sulle rive di unartificiale altamente inquinato nelorientale. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato la morte deidelQaraoun, sul fiume Litani. Secondo un rapporto preliminare un virus avrebbe ucciso solo le carpe nel, ma l’ipotesi è quella che la morte potrebbe anche essere stata causata dall’inquinamento dell’acqua stessa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

