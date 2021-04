Michela Murgia: “Dopo le mie parole sulla divisa di Figliuolo sono stata intimidita da un poliziotto” | VIDEO (Di venerdì 30 aprile 2021) Murgia: “intimidita da un poliziotto Dopo le mie parole sulla divisa di Figliuolo” “sono stata intimidita da poliziotto Dopo le mie parole sulla divisa di Figliuolo”: lo ha rivelato nel corso di una puntata di Otto e Mezzo, in onda su La7 nella serata di giovedì 29 aprile, la scrittrice Michele Murgia. La Murgia, infatti, il 6 aprile scorso a proposito del generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, aveva dichiarato di sentirsi “spaventata” dal “linguaggio di guerra” utilizzato da Figliuolo, aggiungendo: “A me ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021): “da unle miedi” “dale miedi”: lo ha rivelato nel corso di una puntata di Otto e Mezzo, in onda su La7 nella serata di giovedì 29 aprile, la scrittrice Michele. La, infatti, il 6 aprile scorso a proposito del generale, commissario straordinario per l’emergenza Covid, aveva dichiarato di sentirsi “spaventata” dal “linguaggio di guerra” utilizzato da, aggiungendo: “A me ...

