“Mi dispiace, amo un’altra…”. Frase choc dello sposo poco prima di essere uniti in matrimonio. Ma quello che succede dopo è davvero sorprendente (Di venerdì 30 aprile 2021) Di solito trattenere le lacrime durante un matrimonio è veramente difficile, ma quello di Jefferson e Jessica ha emozionato tutti. I due avevano deciso di giurarsi amore eterno, ma la loro cerimonia nunziale è stata diversa dal solito, al punto che il video ha fatto in breve il giro del web. dopo le promesse è arrivato il fatidico momento del “sì”, ma Jefferson aveva un piano speciale per la sua futura moglie e la cerimonia ha subito una battuta di arresto. “Amo un’ altra”, la sorprendente rivelazione L’uomo si è voltato verso Jessica e le ha fatto una confessione a sorpresa: è innamorato di qualcun’ altro. Gli ospiti sono saltati sulle sedie e la sposa non capiva cosa stesse succedendo. Jefferson si è voltato verso Giovanna, figlia di Jessica, nata da una precedente relazione e si è ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 30 aprile 2021) Di solito trattenere le lacrime durante unè veramente difficile, madi Jefferson e Jessica ha emozionato tutti. I due avevano deciso di giurarsi amore eterno, ma la loro cerimonia nunziale è stata diversa dal solito, al punto che il video ha fatto in breve il giro del web.le promesse è arrivato il fatidico momento del “sì”, ma Jefferson aveva un piano speciale per la sua futura moglie e la cerimonia ha subito una battuta di arresto. “Amo un’ altra”, larivelazione L’uomo si è voltato verso Jessica e le ha fatto una confessione a sorpresa: è innamorato di qualcun’ altro. Gli ospiti sono saltati sulle sedie e la sposa non capiva cosa stessendo. Jefferson si è voltato verso Giovanna, figlia di Jessica, nata da una precedente relazione e si è ...

Advertising

zawzaw_ph : RT @rschrae16: @zawzaw_ph Ti amo ma non è vero che non è vero ma mi dispiace per te - rschrae16 : @zawzaw_ph Ti amo ma non è vero che non è vero ma mi dispiace per te - BORNsleepy21 : @Lexie94224236 Eh, però oh amo, tanti ci credono, o meglio, più dell'altra volta, se era ciò che volevano buon per loro, dispiace - alwaysdeanw : @vghigliotti NO AMO MI DISPIACE - whitestajn : @softIoki amo mi dispiace per questa malattia uff, spero sia troppo dolorosa. comunque sia sei davvero stupenda, e… -

Ultime Notizie dalla rete : dispiace amo Captain America 4: Anthony Mackie trolla Tom Holland dopo le indiscrezioni sul film Oh, no! Non esiste! Mi dispiace ". Dopo la conclusione di The Falcon and the Winter Soldier l'... Ed è quello che amo del lavorare con Marvel. Ti chiamano, dicono 'Vieni a Los Angeles. Vogliamo dirti ...

Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per il canone unico patrimoniale ... Forza Italia " Centristi per l'Europa, Lega per Salvini Premier, Gruppo misto e Amo Pistoia) e 8 ... Dispiace che alcuni colleghi, fra l'altro esponenti delle forze di Governo che hanno ostinatamente ...

Ludovica Ripa di Meana: "Non amo la parola poetessa, meglio poeta" L'HuffPost Amici, Giulia a Sangiovanni: “Ti amo” Quando Sangiovanni le ha chiesto di specificarle, lei ha risposto: “Ti amo”. Nella scuola di Amici sono nate diverse storie d’amore, ma la più bella agli occhi del pubblico è quella tra il cantante Sa ...

LBA - Pesaro, Tyler Cain favorevole alla conferma, specie con una Coppa Protagonista di una grande stagione personale alla corte di Jasmin Repesa, Tyler Cain parla di tante cose al Resto del Carlino e si "vede" ancora in maglia Vuelle per la prossima ...

Oh, no! Non esiste! Mi". Dopo la conclusione di The Falcon and the Winter Soldier l'... Ed è quello chedel lavorare con Marvel. Ti chiamano, dicono 'Vieni a Los Angeles. Vogliamo dirti ...... Forza Italia " Centristi per l'Europa, Lega per Salvini Premier, Gruppo misto ePistoia) e 8 ...che alcuni colleghi, fra l'altro esponenti delle forze di Governo che hanno ostinatamente ...Quando Sangiovanni le ha chiesto di specificarle, lei ha risposto: “Ti amo”. Nella scuola di Amici sono nate diverse storie d’amore, ma la più bella agli occhi del pubblico è quella tra il cantante Sa ...Protagonista di una grande stagione personale alla corte di Jasmin Repesa, Tyler Cain parla di tante cose al Resto del Carlino e si "vede" ancora in maglia Vuelle per la prossima ...