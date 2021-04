MF Banking Awards 2021: Bper premiata come “Banca retail dell’anno” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Gruppo Bper Banca ha ottenuto quattro prestigiosi riconoscimenti nell’ambito di MF Banking Awards 2021, la manifestazione che segnala ogni anno le eccellenze del mondo Bancario e finanziario nazionale. I premi sono stati consegnati, in modalità virtuale, nel corso di una cerimonia trasmessa ieri sera in diretta streaming. A Bper Banca, in particolare, sono stati attribuiti il Premio Guido Carli Elite come Banca retail dell’anno e il Premio Leone d’oro per la migliore campagna tv di posizionamento, mentre al Banco di Sardegna è andato il Premio Best Banks come Banca numero 1 per requisiti patrimoniali e BiBanca ha ottenuto il Premio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Gruppoha ottenuto quattro prestigiosi riconoscimenti nell’ambito di MF, la manifestazione che segnala ogni anno le eccellenze del mondorio e finanziario nazionale. I premi sono stati consegnati, in modalità virtuale, nel corso di una cerimonia trasmessa ieri sera in diretta streaming. A, in particolare, sono stati attribuiti il Premio Guido Carli Elitee il Premio Leone d’oro per la migliore campagna tv di posizionamento, mentre al Banco di Sardegna è andato il Premio Best Banksnumero 1 per requisiti patrimoniali e Biha ottenuto il Premio ...

Ultime Notizie dalla rete : Banking Awards BPER premiata come "Banca retail dell'anno" Quattro i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dal Gruppo BPER Banca nell'ambito di MF Banking Awards 2021 , la manifestazione che segnala ogni anno le eccellenze del mondo bancario e finanziario nazionale . I premi sono stati consegnati, in modalità virtuale, nel corso di una cerimonia ...

Premio 'Creatori di valore' al Banco Marchigiano "In questa delicata e importantissima fase di ripartenza " ha commentato il direttore generale Marco Moresch i nel corso della cerimonia dei Banking Awards 2021, organizzata nell'ambito dell'evento ...

