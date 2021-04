Meteo weekend fra alto rischio nubifragi e primo super caldo. I dettagli (Di venerdì 30 aprile 2021) Le regioni centro-settentrionali rimangono in ostaggio dell’instabilità atmosferica, a fronte invece di condizioni Meteo più asciutte e soleggiate al Sud. Qui risale aria calda africana e salgono ulteriormente le temperature. L’avvio di maggio si preannuncia dal clima ancor più estremo sull’Italia, con un’ulteriore netta divisione tra il Nord ed il Sud del Paese. Ci sarà un più marcato squilibrio dal punto di vista termico. Freddo e maltempo prevarranno al Nord, mentre all’opposto al Sud ci sarà l’apice del richiamo caldo africano. weekend estremo, tra caldo e forti temporaliNel corso del weekend avremo pertanto contrasti ancora più esplosivi tra l’Europa Centrale, dove si intensificherà una circolazione depressionaria fredda, e parte dell’area mediterranea coinvolta invece dall’anticiclone ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Le regioni centro-settentrionali rimangono in ostaggio dell’instabilità atmosferica, a fronte invece di condizionipiù asciutte e soleggiate al Sud. Qui risale aria calda africana e salgono ulteriormente le temperature. L’avvio di maggio si preannuncia dal clima ancor più estremo sull’Italia, con un’ulteriore netta divisione tra il Nord ed il Sud del Paese. Ci sarà un più marcato squilibrio dal punto di vista termico. Freddo e maltempo prevarranno al Nord, mentre all’opposto al Sud ci sarà l’apice del richiamoafricano.estremo, trae forti temporaliNel corso delavremo pertanto contrasti ancora più esplosivi tra l’Europa Centrale, dove si intensificherà una circolazione depressionaria fredda, e parte dell’area mediterranea coinvolta invece dall’anticiclone ...

