Meteo oggi venerdì 30 aprile: instabile al Nord, bel tempo al Sud (Di venerdì 30 aprile 2021) Meteo oggi venerdì 30 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile sul Nord e in parte sul Centro, bel tempo invece sulle regioni del Sud. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi La giornata di oggi venerdì 30 aprile il bollettino Meteo prevede dell’instabilità su parte del nostro Paese. Il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 aprile 2021)30: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna delstabile sule in parte sul Centro, belinvece sulle regioni del Sud. Le previsioni delper la giornata diLa giornata di30il bollettinoprevede dell’instabilità su parte del nostro Paese. Il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: pioggia debole min 14 max 23 - wwwmeteoit : Oggi Italia divisa in due: pioggia e temporali al Centro-Nord, sole e caldo al Sud #meteo #news #italia #Mediaset - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - ilovepisa : RT @flash_meteo: #meteo Toscana - oggi variabile, domani peggiora nel pomeriggio, domenica poco nuvoloso con Libeccio -