METEO Italia. Avvio maggio fra maltempo con furiosi temporali e primo caldo (Di venerdì 30 aprile 2021) METEO SINO AL 6 maggio 2021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo si mantiene instabile sulle regioni centro-settentrionali dove non mancano piogge e temporali anche di una certa intensità. Al contrario il Sud Italia gode di una maggiore protezione anticiclonica caratterizzata dalla rimonta d’aria ancor più calda di origine sahariana, con ulteriore aumento delle temperature. La nostra Penisola resta contesa fra le correnti atlantiche e quelle ben più tiepide nord-africane e nel weekend ci sarà una ulteriore enfatizzazione di questi contrasti termici così esasperati. L’Avvio di maggio si preannuncia dal clima ancor più estremo sull’Italia, con un’ulteriore netta divisione tra il Nord ed il Sud del Paese. Evoluzione METEO nel weekend PUNTE ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 30 aprile 2021)SINO AL 62021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo si mantiene instabile sulle regioni centro-settentrionali dove non mancano piogge eanche di una certa intensità. Al contrario il Sudgode di unare protezione anticiclonica caratterizzata dalla rimonta d’aria ancor più calda di origine sahariana, con ulteriore aumento delle temperature. La nostra Penisola resta contesa fra le correnti atlantiche e quelle ben più tiepide nord-africane e nel weekend ci sarà una ulteriore enfatizzazione di questi contrasti termici così esasperati. L’disi preannuncia dal clima ancor più estremo sull’, con un’ulteriore netta divisione tra il Nord ed il Sud del Paese. Evoluzionenel weekend PUNTE ...

