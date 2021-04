Meteo Italia al 14 maggio, CALDO rovente dall’Africa (Di venerdì 30 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Se si era in attesa di qualche novità, importante, per il mese di maggio eccoci, i modelli matematici di previsione stanno intraprendendo una strada che non dovrebbe stupirci più di tanto: la strada africana. Non manca molto all’Estate, ne siamo consapevoli, e fino ad ora possiamo tranquillamente affermare che il CALDO non s’è visto affatto. Fino a questo momento abbiamo avuto una Primavera decisamente capricciosa e il mese di Aprile si sta rivelando estremamente fresco – se non addirittura freddo. Se dovessero giungere conferme anche nei prossimi giorni ecco che la musica cambierebbe, totalmente. L’Anticiclone Africano, sul finire della prima settimana di maggio, potrebbe letteralmente prendere il sopravvento conducendo a grandi passi verso la bella stagione. Potrebbe ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Se si era in attesa di qualche novità, importante, per il mese dieccoci, i modelli matematici di previsione stanno intraprendendo una strada che non dovrebbe stupirci più di tanto: la strada africana. Non manca molto all’Estate, ne siamo consapevoli, e fino ad ora possiamo tranquillamente affermare che ilnon s’è visto affatto. Fino a questo momento abbiamo avuto una Primavera decisamente capricciosa e il mese di Aprile si sta rivelando estremamente fresco – se non addirittura freddo. Se dovessero giungere conferme anche nei prossimi giorni ecco che la musica cambierebbe, totalmente. L’Anticiclone Africano, sul finire della prima settimana di, potrebbe letteralmente prendere il sopravvento conducendo a grandi passi verso la bella stagione. Potrebbe ...

