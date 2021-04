Meteo Campania, nel weekend del primo maggio caldo africano (e qualche pioggia) (Di venerdì 30 aprile 2021) Meteo Campania: mentre al Nord il tempo sarà caratterizzato da un calo delle temperature, al Sud il caldo la farà da padrone, anche se non mancheranno le piogge. Meteo Campania Festa dei Lavoratori con un’Italia divisa in due: da una parte la forte instabilità che caratterizzerà il Nord, dall’altra la presenza dell’anticiclone africano che Leggi su 2anews (Di venerdì 30 aprile 2021): mentre al Nord il tempo sarà caratterizzato da un calo delle temperature, al Sud illa farà da padrone, anche se non mancheranno le piogge.Festa dei Lavoratori con un’Italia divisa in due: da una parte la forte instabilità che caratterizzerà il Nord, dall’altra la presenza dell’anticicloneche

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Tempo #uggioso e #instabilità a tratti. Quale sarà l'andamento per il #weekend in #Campania? Scopr… - paoloangeloRF : “#Piogge deboli al #nord. Quelle più consistenti prendono il centro e tra #Campania , #Molise e #Gargano. Domani… - infoitinterno : Meteo CAMPANIA, NAPOLI: CALDO in arrivo, punte oltre 27°C nel weekend del 1 maggio - infoitinterno : Meteo Napoli e Campania: sole e temperature alte, ma nel fine settimana torna la pioggia -