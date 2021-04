Meteo, allerta su due regioni del Nord: ecco dove è previsto il maltempo (Di venerdì 30 aprile 2021) Italia ancora spaccata in tre parti per effetto della perturbazione atlantica presente sul territorio e della debole azione di contrasto dell’anticiclone, le principali previsioni Meteo del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare per oggi venerdì 30 aprile indicano piogge e temporali al Nord, nuvolosità diffusa al Centro sole e caldo al Sud. Iniziamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tardo pomeriggio del 29 aprile e valido per tutta la giornata di oggi giovedì 30 aprile. E’ presente un avviso di Meteo avverso con annessa allerta di livello giallo per rischio idrogeologico su Lombardia e Piemonte. Il resto della cartina dell’Italia è verde. #30aprile#allertaGIALLA su parte ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021) Italia ancora spaccata in tre parti per effetto della perturbazione atlantica presente sul territorio e della debole azione di contrasto dell’anticiclone, le principali previsionidel Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare per oggi venerdì 30 aprile indicano piogge e temporali al, nuvolosità diffusa al Centro sole e caldo al Sud. Iniziamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tardo pomeriggio del 29 aprile e valido per tutta la giornata di oggi giovedì 30 aprile. E’ presente un avviso diavverso con annessadi livello giallo per rischio idrogeologico su Lombardia e Piemonte. Il resto della cartina dell’Italia è verde. #30aprile#GIALLA su parte ...

