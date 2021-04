Messaggi antisemiti, il Chelsea bandisce un tifoso per 10 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, il Chelsea ha fatto sapere di aver disposto sanzioni contro un tifoso dei Blues a seguito della pubblicazione di Messaggi antisemiti online. «A seguito della conclusione del procedimento giudiziario a febbraio, il Club ha condotto indagini proprie sulla questione e ha preso la decisione di bandire l’individuo dal Chelsea per un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, ilha fatto sapere di aver disposto sanzioni contro undei Blues a seguito della pubblicazione dionline. «A seguito della conclusione del procedimento giudiziario a febbraio, il Club ha condotto indagini proprie sulla questione e ha preso la decisione di bandire l’individuo dalper un L'articolo

