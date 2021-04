Mercedes - Benz | Due versioni Premium e Premium Plus per nuova CLS

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz

Quattroruote

ha realizzato meno di 100 esemplari della SLS AMG Electric Drive e adesso uno di questi rarissimi modelli è stato messo in vendita sul sito web Sotheby. L'auto è stata presentata ...Grazie alla partnership, ormai consolidata con- in veste di partner istituzionale della manifestazione attraverso il dealer ufficiale Merbag - durante la giornata inaugurale della ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Mercedes-Benz ha realizzato meno di 100 esemplari della SLS AMG Electric Drive e adesso uno di questi rarissimi modelli è stato messo in vendita sul sito web Sotheby. (ANSA) ...