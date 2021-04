Mercato San Severino, sei milioni di euro per il polo scolastico “Publio Virgilio Marone” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino – Sei milioni di euro di finanziamento saranno destinati dalla Provincia di Salerno alla Città di Mercato S. Severino per la realizzazione di un nuovo corpo aule, laboratori e palestra all’interno del polo scolastico I.I.S. “Publio Virgilio Marone”. È quanto reso noto da un comunicato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Somma. Il finanziamento rientra nell’ambito degli interventi programmati, dalla Provincia di Salerno, con risorse del Ministero dell’Istruzione, e fa seguito ai 400.000 euro già destinati alla messa insicurezza dell’ex Pretura in Via Rimembranza. Uno splendido risultato per la Città di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan– Seididi finanziamento saranno destinati dalla Provincia di Salerno alla Città diS.per la realizzazione di un nuovo corpo aule, laboratori e palestra all’interno delI.I.S. “”. È quanto reso noto da un comunicato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Somma. Il finanziamento rientra nell’ambito degli interventi programmati, dalla Provincia di Salerno, con risorse del Ministero dell’Istruzione, e fa seguito ai 400.000già destinati alla messa insicurezza dell’ex Pretura in Via Rimembranza. Uno splendido risultato per la Città di ...

