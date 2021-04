Mercato Napoli | interesse per Ketelaere del Bruges | la situazione

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, non solo #Spalletti. Offerti 10 milioni al Bruges per #DeKetelaere - susydigennaro : RT @napolimagazine: L’EX – Bellucci: 'Il Napoli ha una rosa di primo ordine, sul mercato dovrebbe puntare ad un grande difensore del livell… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX – Bellucci: 'Il Napoli ha una rosa di primo ordine, sul mercato dovrebbe puntare ad un grande difensore del livell… - apetrazzuolo : L’EX – Bellucci: 'Il Napoli ha una rosa di primo ordine, sul mercato dovrebbe puntare ad un grande difensore del li… - napolimagazine : L’EX – Bellucci: 'Il Napoli ha una rosa di primo ordine, sul mercato dovrebbe puntare ad un grande difensore del li… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Napoli

. Agenti del Commissariato Vicaria -, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Arnaldo Lucci e in via Egiziaca a Forcella due persone che stavano svolgendo ...... operatore die management che assiste Riccardo Senesi , papà di Marcos Senesi , nel curare gli interessi del difensore: Calciomercato, Senesi nel mirino: parla l'entourageMarcos Senesi è un nome che piace tanto in orbita Napoli. Difensore centrale, classe '97, gioca nel Feyenoord e si prepara al grande salto. Il Napoli lo ...Stefano Antonelli, intermediario e operatore di mercato, ha parlato di Marcos Senesi ai microfoni di Radio Marte. Il difensore argentino, di proprietà del Feyenoord, è da tempo accostato con insistenz ...