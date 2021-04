Mercato Juventus, Paratici tenta il colpo low cost dalla Premier League (Di venerdì 30 aprile 2021) Mercato Juventus – Il Mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un’ottima fonte a cui attingere per la Juventus. Club che ha sovente fatto ricorso ad acquisti a parametro zero per non inficiare eccessivamente sul proprio bilancio. Sebbene il diktat aziendale sembra essere cambiato a seguito degli ultimi acquisto flop ( Ramsey e Rabiot in primis), i bianconeri seguono comunque con molto interesse l’evolversi della situazione relativa ai colpi low cost. Colpi con i quali rinforzare la propria rosa. Mercato Juventus, attaccante a zero dalla Premier? In questo senso, è da monitorare il futuro di Olivier Giroud. Bomber il cui contratto con il Chelsea, in scadenza la prossima estate, non è stato ancora rinnovato. Il bomber francese ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 30 aprile 2021)– Ildegli svincolati ha da sempre rappresentato un’ottima fonte a cui attingere per la. Club che ha sovente fatto ricorso ad acquisti a parametro zero per non inficiare eccessivamente sul proprio bilancio. Sebbene il diktat aziendale sembra essere cambiato a seguito degli ultimi acquisto flop ( Ramsey e Rabiot in primis), i bianconeri seguono comunque con molto interesse l’evolversi della situazione relativa ai colpi low. Colpi con i quali rinforzare la propria rosa., attaccante a zero? In questo senso, è da monitorare il futuro di Olivier Giroud. Bomber il cui contratto con il Chelsea, in scadenza la prossima estate, non è stato ancora rinnovato. Il bomber francese ...

