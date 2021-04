Mensa all’aperto al Convitto Nazionale (Di sabato 1 maggio 2021) E’ stato effettuato ieri il primo esperimento di pranzo all’aperto per gli alunni della scuola primaria del?Convittto Nazionale. Con gazebi appositamente allestiti e tavolini distanziati i bambini hanno potuto mangiare insieme all’aperto. Il servizio proseguirà fino al termine dell’anno scolastico, sempre che le condizioni climatiche lo permettano. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) E’ stato effettuato ieri il primo esperimento di pranzoper gli alunni della scuola primaria del?Convittto. Con gazebi appositamente allestiti e tavolini distanziati i bambini hanno potuto mangiare insieme. Il servizio proseguirà fino al termine dell’anno scolastico, sempre che le condizioni climatiche lo permettano. Consiglia

