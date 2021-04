Meghan Markle cancellata da Buckingham Palace dopo l’offesa alla Regina (Di venerdì 30 aprile 2021) E pensare che, almeno all’inizio, sembrava aver portato una ventata di freschezza alla monarchia britannica. dopo poche settimane dal suo esordio nella Royal Family, però, Meghan Markle ha compiuto alcuni passi falsi. Clamorosi errori che, se non hanno causato, almeno hanno contribuito a creare un cattivo rapporto con i sudditi e con Buckingham Palace. Meghan Markle, Harry e la Regina Elisabetta. Foto Getty Meghan Markle, una rivoluzionaria a corte Meghan Markle si è sposata con il principe Harry il 19 maggio 2018. Una manciata di settimane dopo il Royal Wedding, però, la Duchessa del Sussex si è messa in cattiva luce con il popolo britannico ... Leggi su amica (Di venerdì 30 aprile 2021) E pensare che, almeno all’inizio, sembrava aver portato una ventata di freschezzamonarchia britannica.poche settimane dal suo esordio nella Royal Family, però,ha compiuto alcuni passi falsi. Clamorosi errori che, se non hanno causato, almeno hanno contribuito a creare un cattivo rapporto con i sudditi e con, Harry e laElisabetta. Foto Getty, una rivoluzionaria a cortesi è sposata con il principe Harry il 19 maggio 2018. Una manciata di settimaneil Royal Wedding, però, la Duchessa del Sussex si è messa in cattiva luce con il popolo britannico ...

