Medici di Maradona ancora sotto accusa | ' Se l' avessero fatto ricoverare poteva salvarsi'

...commissione interdisciplinare per capire se sarebbe stato possibile evitare la morte di. I ... iche avevano in cura l'ex calciatore. Gli altri cinque operatori sanitari accusati sono lo ...... iche avevano in cura l'ex calciatore. Gli altri cinque operatori sanitari accusati sono lo ... Il documento spiega come"fosse un paziente complesso con molteplici patologie e che non ...La conclusione della commissione di inchiesta: l'ex campione morto in casa doveva essere ricoverato in una struttura riabilitativa ...Diego Armando Maradona “avrebbe avuto più chance di sopravvivere” se avesse goduto di un “ricovero adeguato” e non avesse ricevuto le cure “inadeguate, carenti e imprud ...