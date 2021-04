Mattarella riceve Laura Pausini dopo gli Oscar: “Ho sentito l’affetto degli italiani” [VIDEO] (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 2021 rimarrà di certo nella mente di Laura Pausini come uno degli anni più ricchi di soddisfazioni della sua lunga carriera. La cantante romagnola, già tra le più celebri voci del panorama italiano, è stata protagonista di una cavalcata internazionale che l’ha portata alla candidatura per un premio Oscar. Nella giornata di ieri inoltre, Laura Pausini è stata ricevuta ufficialmente al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest’ultimo ha voluto complimentarsi per i risultati raggiunti recentemente e per aver portato il nome dell’Italia ad un passo dalla vittoria della statuetta più ambita del mondo cinematografico. Ma andiamo con ordine: Laura Pausini lo scorso anno ha cantato Io Sì (Seen) per la colonna sonora ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 2021 rimarrà di certo nella mente dicome unoanni più ricchi di soddisfazioni della sua lunga carriera. La cantante romagnola, già tra le più celebri voci del panorama italiano, è stata protagonista di una cavalcata internazionale che l’ha portata alla candidatura per un premio. Nella giornata di ieri inoltre,è stata ricevuta ufficialmente al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio. Quest’ultimo ha voluto complimentarsi per i risultati raggiunti recentemente e per aver portato il nome dell’Italia ad un passo dalla vittoria della statuetta più ambita del mondo cinematografico. Ma andiamo con ordine:lo scorso anno ha cantato Io Sì (Seen) per la colonna sonora ...

