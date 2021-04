Masters1000 Madrid, il tabellone di Lorenzo Musetti nelle qualificazioni. Domani esordio con Albot (Di venerdì 30 aprile 2021) Lorenzo Musetti inizierà Domani il proprio percorso nelle qualificazioni del Masters1000 di Madrid. Il giovane tennista nativo di Carrara dovrà quindi risalire la corrente per centrare l’accesso al tabellone principale. Una condizione dettata dalla sua classifica da n.83 del mondo che ancora non gli consente di avere un accesso diretto dal main draw di un torneo di questa tipologia. Musetti affronterà in questo primo incontro il moldavo Radu Albot, testa di serie n.14 delle quali (n.82 del ranking). Un avversario da prendere con le molle, che fa della solidità il proprio credo. Lorenzo dovrà esprimere al meglio il proprio tennis fatto di variazioni per spuntarla e qualificarsi all’atto conclusivo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)inizieràil proprio percorsodeldi. Il giovane tennista nativo di Carrara dovrà quindi risalire la corrente per centrare l’accesso alprincipale. Una condizione dettata dalla sua classifica da n.83 del mondo che ancora non gli consente di avere un accesso diretto dal main draw di un torneo di questa tipologia.affronterà in questo primo incontro il moldavo Radu, testa di serie n.14 delle quali (n.82 del ranking). Un avversario da prendere con le molle, che fa della solidità il proprio credo.dovrà esprimere al meglio il proprio tennis fatto di variazioni per spuntarla e qualificarsi all’atto conclusivo in ...

