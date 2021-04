Masters 1000 Madrid 2021 | possibile derby Berrettini-Fognini al 2° turno Jannik Sinner verso Nadal

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sorteggiato da pochi minuti il tabellone principale deldi, e sono già tantissimi gli argomenti di discussione in considerazione degli accoppiamenti. Tre gli azzurri presenti, stante la rinuncia di Lorenzo Sonego a causa del piccolo incidente domestico di pochi giorni fa (che, comunque, non pregiudicherà Roma e tornei successivi). Gli occhi del pubblico italiano balzano tutti, all’istante, su quel che c’è nel lato basso del tabellone: untra Matteo, che per via dei forfait di Novak Djokovic e Roger Federer assume il ruolo di ottava testa di serie e ha perciò un bye, e Fabio, che attende un giocatore proveniente delle qualificazioni, delle quali parleremo tra breve. Per...