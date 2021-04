Mascherine o vaccini? Mosca e Pechino esportano fake news. Il rapporto Ue (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel 2021 “la vaccine diplomacy ha totalmente sostituito la mask diplomacy” del 2020. È quanto si legge nel nuovo rapporto del Servizio europeo di azione esterna sulla valutazione delle narrazioni e della disinformazione sulla pandemia del Covid-19 relativo al periodo che va da dicembre 2020 ad aprile 2021. L’aumento dei contagi ”viene trasformato in disinformazione per attaccare la risposta dell’Unione europea alla pandemia” e sostenere le ragioni del “fallimento delle democrazie e delle società aperte”, si legge. Balcani ed Est Europa rappresentano così il target principale. Russia e Cina, in particolare, conducono una campagna di disinformazione e manipolazione “per minare la fiducia nei vaccini prodotti in Occidente” (in questo Pechino e Mosca sono spalleggiate da Teheran, come ha dimostrato un’analisi dell’Alliance ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel 2021 “la vaccine diplomacy ha totalmente sostituito la mask diplomacy” del 2020. È quanto si legge nel nuovodel Servizio europeo di azione esterna sulla valutazione delle narrazioni e della disinformazione sulla pandemia del Covid-19 relativo al periodo che va da dicembre 2020 ad aprile 2021. L’aumento dei contagi ”viene trasformato in disinformazione per attaccare la risposta dell’Unione europea alla pandemia” e sostenere le ragioni del “fallimento delle democrazie e delle società aperte”, si legge. Balcani ed Est Europa rappresentano così il target principale. Russia e Cina, in particolare, conducono una campagna di disinformazione e manipolazione “per minare la fiducia neiprodotti in Occidente” (in questosono spalleggiate da Teheran, come ha dimostrato un’analisi dell’Alliance ...

Advertising

eia58 : RT @evamarghe: Certo che se il governo Gonte acquistava i vaccini come ha fatto la Germania invece di sprecare soldi in mascherine farlocch… - ritornoalfutur2 : RT @evamarghe: Certo che se il governo Gonte acquistava i vaccini come ha fatto la Germania invece di sprecare soldi in mascherine farlocch… - apavo75 : RT @evamarghe: Certo che se il governo Gonte acquistava i vaccini come ha fatto la Germania invece di sprecare soldi in mascherine farlocch… - kategullo75 : RT @OrtigiaP: Il dottore che non mette la mascherina: «E non mi vaccino. Il Covid si cura con aspirina cortisone e l'innominabile. Mascheri… - LoPatriz : RT @bildarte: Dr Luca Graziani: il miglior antivirale è l’ossigeno, fateci respirare. Non sono né un no Vax né un negazionista... le masche… -