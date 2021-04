Mario Roggero | il gioielliere della rapina di Grinzane spiega perchè ha sparato | VIDEO

Advertising

matteosalvinimi : Ho scritto a Mario Roggero, gli ho espresso tutta la mia solidarietà offrendogli il pieno sostegno mio e della Lega… - Corriere : «Ho aperto la cassa con la mano destra e con la sinistra il cassetto dove avevo la pistola. Ci siamo trovati uno co… - KiloNig : RT @matteosalvinimi: Ho scritto a Mario Roggero, gli ho espresso tutta la mia solidarietà offrendogli il pieno sostegno mio e della Lega. L… - neXtquotidiano : Mario Roggero: il gioielliere della rapina di Grinzane spiega perchè ha sparato - anto38993696 : RT @altissimo76: 10 • 100 • 1000 Mario Roggero #iostocolgioielliere -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Roggero

Giù le mani da, il gioielliere di Cuneo che ha solo difeso la sua famiglia e la sua proprietà e che già in passato aveva subito rapine violente!. La difesa è sempre legittima!".Così, il giorno dopo avere impedito di rapinare la sua gioielleria uccidendo due banditi e ferendone un terzo, parla all'Ansa, il gioielliere di Grinzane Cavour. Il 66enne, indagato ...Mentre non si placa l’attenzione sulla rapina da parte della politica. «Ho sentito Mario Roggero a cui ho espresso tutta la solidarietà. Ci siamo messi a sua disposizione per supporti morali e legali, ...L'avvocato di Mario Roggero, commerciante di Grinzane Cavour, all'Ansa: "È scosso, ma convinto di aver fatto quanto necessario per salvarsi" ...