DiMarzio : La perizia di 70 pagine sulla morte di #Maradona: 'Avrebbe avuto più chance di sopravvivere con un ricovero adeguat… - Agenzia_Ansa : La morte di Maradona poteva essere evitata. E' questa la conclusione della perizia medica disposta dai giudici che… - estornudoauto : RT @CorSport: #Maradona, la perizia: 'Ha cominciato a morire 12 ore prima' ?? - GuilleTano5 : RT @CorSport: #Maradona, la perizia: 'Ha cominciato a morire 12 ore prima' ?? - CorSport : #Maradona, la perizia: 'Ha cominciato a morire 12 ore prima' ?? -

ha cominciato a morire almeno 12 ore prima delle 12:30 del 25 novembre scorso. Ha presentato segni inequivocabili di un periodo agonizzante prolungato, motivo per cui si conclude che il ...Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito alcuni estratti dellamedico - legale di 70 pagine realizzata in Argentina riguardo la morte di Diego Armando. Sono state evidenziate 13 cause che hanno portato al decesso l'argentino e viene più volte ...Secondo gli esperti convocati dalla Procura Generale di San Isidro l'ex Pibe de Oro non sarebbe stato "adeguatamente controllato" ...Nuovi dettagli nel caso della morte di Diego Armando Maradona. Dietro alla scomparsa della leggenda argentina si susseguono notizie contrastanti, ma una perizia affidata dalla Procura di San Isidro a ...