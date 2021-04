Mara Carfagna passeggia con la figlia e il compagno, ma a casa c’è la baby sitter (Foto) (Di venerdì 30 aprile 2021) Mara Carfagna è sempre molto riservata, pochissime le Foto con sua figlia Vittoria ma la rivista Gente rimedia e mostra il ministro del Mezzogiorno mentre passeggia con la piccola e il compagno. Tra Alessandro Ruben e Mara Carfagna un amore che dura dal 2018 ma sono diventati genitori di Vittoria solo da pochi mesi, dall’ottobre dello scorso anno. La Carfagna ha realizzato il suo sogno di diventare mamma a 44 anni e oggi non potrebbe essere più felice: confida a Gente che la sua piccolina è una meraviglia e che è vero ciò che dicono gli altri genitori: che un figlio ti regala più energie per fare tutto quanto. Inevitabile però per lei una baby sitter perché i suoi orari sono molto variabili, spesso ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021)è sempre molto riservata, pochissime lecon suaVittoria ma la rivista Gente rimedia e mostra il ministro del Mezzogiorno mentrecon la piccola e il. Tra Alessandro Ruben eun amore che dura dal 2018 ma sono diventati genitori di Vittoria solo da pochi mesi, dall’ottobre dello scorso anno. Laha realizzato il suo sogno di diventare mamma a 44 anni e oggi non potrebbe essere più felice: confida a Gente che la sua piccolina è una meraviglia e che è vero ciò che dicono gli altri genitori: che un figlio ti regala più energie per fare tutto quanto. Inevitabile però per lei unaperché i suoi orari sono molto variabili, spesso ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Mara Carfagna Zfm, la ministra Carfagna il 6 maggio riceve i sindaci della Sicilia Anche il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, riceverà giovedì 6 maggio i sindaci delle "Terre alte" di Sicilia, coordinate dall'Associazione Zone Franche Montane Sicilia, che si raduneranno in piazza di Montecitorio a Roma, dalle ...

Mara Carfagna mamma innamorata: 'Vittoria è un dono' Il 26 ottobre Mara Carfagna ha dato alla luce Vittoria, nata dall'amore con l'avvocato Alessandro Ruben , con cui fa coppia dal 2013. Diventare mamma a 44 anni per lei è stata la realizzazione di un sogno tenuto a ...

Il ministro per il Sud, Mara Carfagna, riceverà i sindaci delle Zone Franche Montane Sicilia Una delegazione composta da più di 100 sindaci sarà ricevuta da varie rappresentanze istituzionali e politiche, per chiedere la fiscalità di sviluppo ...

