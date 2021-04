Mara Carfagna mamma innamorata: 'Vittoria è un dono' (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 26 ottobre Mara Carfagna ha dato alla luce Vittoria, nata dall'amore con l'avvocato Alessandro Ruben , con cui fa coppia dal 2013. Diventare mamma a 44 anni per lei è stata la realizzazione di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 26 ottobreha dato alla luce, nata dall'amore con l'avvocato Alessandro Ruben , con cui fa coppia dal 2013. Diventarea 44 anni per lei è stata la realizzazione di un ...

mara_carfagna : La disuguaglianza Nord-Sud nell’offerta di asili nido e servizi di prima infanzia è intollerabile. Bambini e madri… - mara_carfagna : Dietro ai numeri e alle missioni del #Pnrr ci sono opportunità per tutto il nostro Paese. Per imprese, persone, are… - mara_carfagna : ??Vorrei contribuire a realizzare un’Italia dove dire sì alla maternità sia facile da Nord a Sud, anche dove oggi è… - Errata_Corrige : @mara_carfagna Questo esecutivo sul treno in corsa ci è salito strappando di mano il biglietto a chi aveva faticato… - madonielive : Il ministro per il Sud, Mara Carfagna, riceverà i sindaci delle Zone Franche Montane Sicilia, a Roma il 6 maggio -

Draghi blinda i fondi per il Sud: saranno reintegrati 15,5 miliardi Così il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano, predecessore di Mara Carfagna al dicastero per il Mezzogiorno, in una pausa dei lavori della segreteria dem dedicata proprio al Meridione. "Dobbiamo e ...

Mara Carfagna mamma innamorata: "Vittoria è un dono" TGCOM Fiscalità di sviluppo, Carfagna pronta a ricevere il 6 maggio i sindaci delle ZFM Sicilia Anche il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, riceverà giovedì 6 maggio i sindaci delle "Terre alte" di Sicilia, coordinate dall'Associazione Zone Franche Montane Sicilia, che ...

