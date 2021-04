Manuela Ferrera | la conferma dell’ex fidanzato Biagio D’Anelli | “Si | ha le protesi ai glutei”

Advertising

GF_diretta : Ma cosa fanno? Manuela Ferrera e Awed fuori controllo, #IsoladeiFamosi #isola vietata ai minori - infoitcultura : Manuela Ferrera è l'eliminata della tredicesima puntata de 'L'Isola Dei Famosi' - infoitcultura : Isola dei Famosi: l’eliminato di questa sera è Manuela Ferrera - infoitcultura : L’Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrera eliminata: dice no a Playa Imboscada - infoitcultura : Manuela Ferrera provoca Cecilia Rodriguez: “Ignazio Moser mi guarderà sono un belvedere” (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera

è stata eliminata dall'Isola dei Famosi e Zorzi è esploso e ha attaccato i naufraghi . Stessa cosa ha fatto la padrona di casa: la Blasi ha smascherato i concorrenti durante le ...Eliminata, in nomination Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria CannavòIn nomination finiscono Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. Spazio in puntata per l'ingresso di Ignazio Moser come nuovo naufrago, sostenuto in studio dalla fidanzata Cecilia Rodriguez. I ...Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono inseparabili e insieme assistono ad uno dei momenti più belli ed emozionanti della gravidanza: l’ecografia ...