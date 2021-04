Manuela Arcuri: chi è, età, figli, Instagram, marito (Di venerdì 30 aprile 2021) Manuela Arcuri è un’attrice, ex modella e showgirl italiana di grandissimo successo. Per anni la donna è stata il sogno proibito di milioni di italian. Questa sera, venerdì 30 aprile, Manuela Arcuri sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto ospite a I Soliti Ignoti – Il Ritorno. Qui l’attrice giocherà e l’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione italiana per l’autismo. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Manuela Arcuri: chi è? Manuela Arcuri nasce ad Anagni, vicino Fiuggi, in provincia di Frosinone, l’8 gennaio 1977. Ha 44 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno, inoltre è alta un metro e 74 centimetri. L’attrice ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Latina dove ha frequentato il liceo ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 30 aprile 2021)è un’attrice, ex modella e showgirl italiana di grandissimo successo. Per anni la donna è stata il sogno proibito di milioni di italian. Questa sera, venerdì 30 aprile,sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto ospite a I Soliti Ignoti – Il Ritorno. Qui l’attrice giocherà e l’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione italiana per l’autismo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è?nasce ad Anagni, vicino Fiuggi, in provincia di Frosinone, l’8 gennaio 1977. Ha 44 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno, inoltre è alta un metro e 74 centimetri. L’attrice ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Latina dove ha frequentato il liceo ...

