Manchester United | Woodward ai tifosi | “Abbiamo imparato la lezione | mai più Super Lega”

(Di venerdì 30 aprile 2021) In un incontro con i, il vicepresidente delEdha spiegato come il piano di prendere parte allanon ci sarò più: “Come Joel (Glazer, il presidente) ha detto la scorsa settimana, non siamo riusciti a dare abbastanza peso ai principi essenziali e alle tradizioni del merito sportivo. Vogliamo riaffermare il nostro impegno per quelle tradizioni. Posso assicurare chelae non cerchiamo alcun rilancio dei piani dellaLeague”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL - ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - Gazzetta_it : Pau Lopez e Veretout, è il momento di prendersi la rivincita con l'Inghilterra - AwesomePlatter : RT @EuropaLeague: GOAL! Manchester United 2-2 Roma (Cavani 48'). #UEL - wattabass : RT @IlPetrolier3: Il Manchester United dopo il 1-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Peccato perché stava giocando veramente bene, stava mettendo in difficoltà ile poi è finita come è finita. Adesso vorranno vendere cara la pelle ma noi siamo pronti. Noi vogliamo ...ROMA - "Il risultato non è buono, speriamo che sia ancora possibile andare in finale. E' molto complicato: non bisogna ...Il sito ufficiale della più grande competizione per club al mondo; ricevi notizie, statistiche e video, e partecipa ai giochi.Dopo la pesante sconfitta contro il Manchester United di ieri, il presidente della Roma è furioso con Fonseca. Allenatore vicino all'esonero È vero, qualcosa da ...