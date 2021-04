Mafia, Provenzano “Pio La Torre costruttore di democrazia” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Pio La Torre è stato un costruttore della democrazia in Italia e si è battuto non solo per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori ma anche per la pace. E la battaglia di Pio la Torre contro la Mafia è stata in prima luogo una battaglia per lo sviluppo, per il benessere e la modernizzazione della Sicilia”. Lo ha detto il vice segretario nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, nel 39° anniversario dell’omicidio di La Torre. vbo/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) “Pio Laè stato undellain Italia e si è battuto non solo per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori ma anche per la pace. E la battaglia di Pio lacontro laè stata in prima luogo una battaglia per lo sviluppo, per il benessere e la modernizzazione della Sicilia”. Lo ha detto il vice segretario nazionale del Partito Democratico, Giuseppe, nel 39° anniversario dell’omicidio di La. vbo/trg su Il Corriere della Città.

