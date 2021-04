Mafia: Fico, 'da La Torre lascito morale, ricordare è dovere civico' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Il 30 aprile del 1982 la Mafia ammazzava Pio La Torre e Rosario Di Salvo. ricordare il loro sacrificio è un dovere civico, oggi come ogni giorno. Ed è per questo che il lavoro portato avanti dal Centro studi Pio La Torre è fondamentale. La figura di La Torre occupa un posto di primo piano nella storia della nostra Repubblica. Ci ha lasciato un'eredità importante, frutto di un percorso di passione civile e impegno che non possiamo dimenticare. Parlo in particolare della legge che porta il suo nome, approvata pochi mesi dopo il suo omicidio". Così il presidente della Camera Roberto Fico, nel videomessaggio per l'anniversario dell'assassinio di La Torre e Di Salvo indirizzato al Centro Studi Pio La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Il 30 aprile del 1982 laammazzava Pio Lae Rosario Di Salvo.il loro sacrificio è un, oggi come ogni giorno. Ed è per questo che il lavoro portato avanti dal Centro studi Pio Laè fondamentale. La figura di Laoccupa un posto di primo piano nella storia della nostra Repubblica. Ci ha lasciato un'eredità importante, frutto di un percorso di passione civile e impegno che non possiamo dimenticare. Parlo in particolare della legge che porta il suo nome, approvata pochi mesi dopo il suo omicidio". Così il presidente della Camera Roberto, nel videomessaggio per l'anniversario dell'assassinio di Lae Di Salvo indirizzato al Centro Studi Pio La ...

