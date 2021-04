Mafia: Fico, 'da La Torre lascito morale, ricordare è dovere civico' (2) (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) - "Liberare il Paese dalla Mafia significa intervenire sulle diseguaglianze, sul lavoro, sulla dispersione scolastica e sulla povertà economica e culturale - rimarca ancora Fico -. E significa anche sostenere persone e attività imprenditoriali prima che la criminalità organizzata sfrutti situazioni di fragilità per insinuarsi lì dove più accentuati sono i fattori di vulnerabilità economica e sociale". "Questa esigenza è più che mai sentita in questo momento a causa della pandemia: niente più di un Paese coeso, responsabile e solidale può aiutarci a superare questa sfida. Ci tengo inoltre a sottolineare l'importanza dell'impegno del Centro Pio La Torre a favore dei giovani. Attività come i laboratori di lettura e musica o i seminari su temi di attualità offrono spazi di confronto preziosi e un'alternativa culturale che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) - "Liberare il Paese dallasignifica intervenire sulle diseguaglianze, sul lavoro, sulla dispersione scolastica e sulla povertà economica e culturale - rimarca ancora-. E significa anche sostenere persone e attività imprenditoriali prima che la criminalità organizzata sfrutti situazioni di fragilità per insinuarsi lì dove più accentuati sono i fattori di vulnerabilità economica e sociale". "Questa esigenza è più che mai sentita in questo momento a causa della pandemia: niente più di un Paese coeso, responsabile e solidale può aiutarci a superare questa sfida. Ci tengo inoltre a sottolineare l'importanza dell'impegno del Centro Pio Laa favore dei giovani. Attività come i laboratori di lettura e musica o i seminari su temi di attualità offrono spazi di confronto preziosi e un'alternativa culturale che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Fico Quisquilie&Pinzellacchere n. 144 - Al Colle! Al Colle! ... e l'incarico che Mattarella ha dato a Fico, al quale metteva una fretta sospetta e un mattino ha ... presidente della Regione Sicilia, Piersanti, ucciso dalla mafia, ma pochi sanno del padre Bernardo ...

Centro La Torre, appello dal carcere per la scuola contro la mafia Per quanto riguarda il radicamento della mafia siciliana , invece, potendo fornire più di una ... la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico, ...

