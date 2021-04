Mafia: depistaggio Borsellino, scontro in aula su dichiarazioni ex pentito Avola (Di venerdì 30 aprile 2021) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - Le rivelazioni dell'ex pentito di Mafia Maurizio Avola sulla strage di via D'Amelio hanno provocato uno scontro tra accusa e difesa nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio in corso a Caltanissetta. All'apertura dell'udienza il legale di Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, due dei tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata, l'avvocato Giuseppe Seminara, ha criticato l'accusa per non avere depositato il verbale con le dichiarazioni di Avola, sentito nel gennaio 2020. L'avvocato ha parlato di "mancanza di rispetto" e ha chiesto il deposito dei verbali. Immediata la replica del Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci. "Parole come mancato rispetto del tribunale le rimando al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - Le rivelazioni dell'exdiMauriziosulla strage di via D'Amelio hanno provocato unotra accusa e difesa nel processo suldelle indagini sulla strage di via D'Amelio in corso a Caltanissetta. All'apertura dell'udienza il legale di Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, due dei tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata, l'avvocato Giuseppe Seminara, ha criticato l'accusa per non avere depositato il verbale con ledi, sentito nel gennaio 2020. L'avvocato ha parlato di "mancanza di rispetto" e ha chiesto il deposito dei verbali. Immediata la replica del Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci. "Parole come mancato rispetto del tribunale le rimando al ...

