Macaluso | ovvero la politica che coincide con la vita e quanto è lontana dall' insignificanza di oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si dirà che è presto per tentare un’analisi approfondita su uno dei protagonisti della(la maiuscola è d’obbligo) italiana scomparso appena il 19 gennaio scorso, ma non è certo presto per raccontarne le gesta e Concetto Vecchio, con “L’ultimo compagno. Emanuele, il romanzo di una”, edito da Chiarelettere, annulla la distanza tra la morte e il racconto, poiché quel racconto viene da chi, mentre detta, ha già iniziato a percepire nel corpo e nell’aria la sensazione della fine che si avvicina. Se n’è andato a 96 anni,, dopo aver attraversato miserie e splendori del Novecento, abitando la parte sinistra della storia, senza mai abbandonarla, senza mai risparmiarle critiche, senza mai aderire al Pd, per lui nato morto a causa di una fusione fredda che non avrebbe potuto scaldare alcunché. ...