"Ma che stai dicendo?". Barbara D'Urso allibita: l'ospite la spara grossa su Can Yaman nel bel mezzo della diretta (Di venerdì 30 aprile 2021) Incredibile ma vero ciò che è successo nella puntata del 30 aprile di 'Pomeriggio Cinque'. Si stava parlando come di consueto del gossip nella parte della trasmissione che tocca questi argomenti, quando è arrivata una rivelazione clamorosa su Can Yaman. Il popolare attore turco è al centro di numerose voci da quando ha iniziato una relazione sentimentale con Diletta Leotta. Si era parlato di una possibile separazione tra i due, ma poi nelle scorse ore è giunta una notizia diversa. Infatti, il settimanale 'Vero' li ha beccati insieme sul terrazzo del loro appartamento della capitale Roma. Inoltre, non solo erano in dolce compagnia, ma si sono scambiati anche delle tenerezze che hanno fatto comprendere che la crisi non fosse poi così vera. Ma proprio durante l'appuntamento televisivo con Barbara D'Urso è ...

