Lutto nel mondo della musica, è morta la famosa cantante italiana. Di chi si tratta (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutta una generazione, forse due, l'ha sentita cantare senza magari conoscerne il nome o il volto, Irene Vioni forse non dice nulla, ma l'abbiamo sentita nella inconfondibile e meravigliosa sigla del cartone animato Lupin III, quella con la fisarmonica, per intenderci, in onda in Italia dal 1981. Chi era Irene cantante dell'Orchestra Castellina Pasi, la donna aveva 78 anni e abitava a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia; si è spenta dopo una lunga malattia nell'ospedale di Correggio, dove era ricoverata. A proposito della sigla del cartoon, scritta da Franco Migliacci con la musica di Franco Micalizzi, che Irene cantò con l'accompagnamento della sua Orchestra, disse in seguito: Ci venne chiesto di registrare il brano di Migliacci e Micalizzi. Pensarono a Castellina Pasi e io venni coinvolta come ...

