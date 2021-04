Lucifer | arriva il trailer della stagione in uscita il 28 maggio e non mancano gli spoiler

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il 28prossimo uscirà su Netflix la seconda partequintadi. Nelrilasciato poco fa, attraverso i socialpiattaforma di streaming, sono stati rivelati alcuni importanti. Alla fineprima parte aveva fatto la sua apparizione Dio. Ora proprio lui entra a far partetrama e cerca di avere un rapporto col figlio e di capire cosa fa sulla Terra. Inoltre, Dio decide di abbandonare il suo ruolo edecide di diventare lui stesso Dio, ma prima dovrà scontrarsi con il suo fratello gemello Michael. Abbiamo finalmente la risposta alla domanda “Sì ma… ildi5B?” pic.twitter.com/dp3lUHs764 — Netflix Italia ...

Netflix ha annunciato tutte le novità in arrivo a maggio: dalla seconda parte della quinta stagione di Lucifer al film su Roberto Baggio, passando per i secondi capitoli di Special e Che Fine Ha Fatto Sara? fino ad Happy Feet . Ecco il calendario: Netflix, le novità di maggio 2021 Serie TV in esclusiva ...