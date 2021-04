Lotto e Superenalotto | estrazione del 1Â° maggio posticipata | ecco il motivo

(Di venerdì 30 aprile 2021) L'del Gioco dele del Superena, in programma sabato 1°, è stataa lunedì 3vista la Festività dei Lavoratori. L'si svolgerà con il consueto ...

Giochi24 : 3 6 14 15 23 #estrazione #millionday #30 #aprile #venerdi già 164 milionari sparsi per la penisola e ben 5 questo… - CasilinaNews : Lotto, Superenalotto, 10eLotto, estrazioni di oggi: numeri vincenti 1 maggio 2021 - zazoomblog : Estrazioni Lotto SuperEnalotto 1 maggio decisione ufficiale: cosa succede - #Estrazioni #Lotto #SuperEnalotto - infoitcultura : Estrazioni Superenalotto, Lotto e Simbolotto di oggi, giovedì 29 aprile 2021 - infoitcultura : Estrazioni del Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, di oggi 29 aprile 2021-Live- -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

L'estrazione del Gioco del Lotto e del Superenalotto, in programma sabato 1° maggio, è stata posticipata a lunedì 3 maggio vista la Festività dei Lavoratori. L'estrazione si svolgerà con il consueto orario, ovvero a partire ...