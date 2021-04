(Di venerdì 30 aprile 2021) La resistenza contro la decadenza, scrive il Corriere dello Sport, a proposito della difesa ad oltranza dida chi vorrebbe vederlo fuori dalla politica sportiva. Oggi si discuterà alla Corte Federale d’Appello il ricordo per il caso tamponi e il presidente della Lazio rischia di vedersi confermata la squalifica di 12 mesi. Unadefinita «» dalla memoria difensiva Diversi i punti su cui si baserà la difesa dell’avvocato Gentile tra cui alcuni relativi alle nuove nomine dei Tribunale Federale, ma soprattutto farà da esempio il caso del cluster della Nazionale italiana Nella memoria difensiva è stato fatto notare che l’Ats di Milano, a marzo, ha consentito di effettuare un tampone “anticipato” ai giocatori dell’Inter prima di liberarli per le nazionali, tra cui l’Italia. In più, se i protocolli pongono ...

Advertising

napolista : Lotito vuole l'assoluzione per la sua 'sproporzionatissima' condanna Si discuterà oggi presso la Corte Federale d'A… - infoitsport : 'Lotito vuole Gattuso alla Lazio, Rino direbbe sì'. Intreccio con Inzaghi e la Juventus - EmmSorrentino : #Lotito vuole #Gattuso, la #Lazio vira su Ringhio - SimoneMoretti16 : @liidsss Tra l’altro Lotito di certo non trattiene chi vuole andarsene , pagare moneta vedere cammello ???? - bloom014 : @VIRGINRINGO @hakanc10 Anche tu sbagli. Il problema è proprio al Var. Mazzoleni. Arbitro di Lotito, infatti fa il V… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito vuole

TUTTO mercato WEB

L'attaccante classe 2002 ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a dicembre,... Il primo a muoversi è stato, che voleva portarlo alla Lazio già la scorsa estate, ora è sfida a ...L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Claudio, dal Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare e dalla Dirigenza della Fiorentina è un gesto cheaccomunare le due società, i ...Si discuterà oggi presso la Corte Federale d'Appello, la difesa della Lazio porterà ad esempio il caso del cluster in Nazionale ...Oggi ci sarà la sentenza della Corte d’Appello sul caso tamponi della Lazio. Lotito vuole l’assoluzione La Lazio scende in campo in Tribunale. Oggi ci sarà la sentenza della Corte d’Appello sul caso t ...