Londra, uomo ucciso durante una rissa: 'Pugnalato per proteggere il figlio' (Di venerdì 30 aprile 2021) Un uomo, Michael Olatunde Fadayomi, noto come Tunde , è stato accoltellato davanti a suo figlio adolescente durante una rissa iniziata su un autobus londinese con le persone in fila e finita in strada. Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Un, Michael Olatunde Fadayomi, noto come Tunde , è stato accoltellato davanti a suoadolescenteunainiziata su un autobus londinese con le persone in fila e finita in strada.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Londra, uomo ucciso durante una rissa: «Pugnalato per proteggere il figlio» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Londra, uomo ucciso durante una rissa: «Pugnalato per proteggere il figlio» - leggoit : #Londra, uomo ucciso durante una rissa: «Pugnalato per proteggere il figlio» - Marc852835993 : RT @giuliomeotti: Dice che il matrimonio è fra un uomo e una donna. Arrestato pastore a Londra. 'Non facevo commenti omofobi né offeso ness… - RPegna : RT @giuliomeotti: Dice che il matrimonio è fra un uomo e una donna. Arrestato pastore a Londra. 'Non facevo commenti omofobi né offeso ness… -