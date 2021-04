L' Olanda ammette | ' Il coprifuoco è stato inutile per ridurre le ospedalizzazioni'

Advertising

Nel Regno Unito, quando tre mesi fa iè stato disposto l'ultimo confinamento, il tasso di riproduzione era aumentato dal 30 al 40 per cento e le proiezioni iniziali nei Paesi Bassi suggerivano ...Il Cts è contrario a togliere il limite della chiusura alle 22 , pur non essendoci,, "... Il Belgio e l'imitano l'Italia: stop alle 22 ma ordinanza destinata a essere rivista alla luce ...Per il responsabile delle terapie intensive l'incidenza è stata nulla, ma la misura è stata ritenuta comunque necessaria per ridurre il numero di contagi dovuti alla diffusione della variante britanni ...Il governo olandase ha dato il via libera per far sì che l'Eurovision Song Contest 2021 possa svolgersi in presenza. In attesa di stringerci intorno ai Måneskin, che si esibiranno alla finalissima del ...