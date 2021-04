Lo strano caso del capo del Polisario protetto dalla Spagna (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ricovero del leader del Fronte del Polisario è diventato subito un caso diplomatico tra Spagna, Marocco e Algeria. Tutto è nato infatti quando è stata confermata, da fonti del Paese iberico, la notizia della presenza in un ospedale vicino Saragozza di Brahim Ghali, numero uno del gruppo separatista Polisario che rivendica la scissione del Sahara Occidentale dal Marocco con il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ricovero del leader del Fronte delè diventato subito undiplomatico tra, Marocco e Algeria. Tutto è nato infatti quando è stata confermata, da fonti del Paese iberico, la notizia della presenza in un ospedale vicino Saragozza di Brahim Ghali, numero uno del gruppo separatistache rivendica la scissione del Sahara Occidentale dal Marocco con il InsideOver.

